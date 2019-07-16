Цены на нефть стабилизировались на фоне возобновления добычи в Мексиканском заливе

Цены на нефть стабилизировались во вторник на фоне возобновления США добычи в Мексиканском заливе, остановленную ранее из-за урагана «Барри». Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,17 (0,26%) - до $66,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,05 (0,08%) - до $59,63 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $66,48 пи $59,58 соответственно.

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма.

По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о замедлении темпов роста экономики Китая во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

"Замедление роста китайской экономики повышает опасения по поводу глобального ВВП, что оказывает давление на цены", - говорит старший стратег Mizuho Securities Миёко Накасима.

Кроме того, инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 66,52 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 66,22 доллара за баррель, что на 26 центов ниже уровня закрытия торгов ($66,48).