Google тестирует новый вид авторизации в учетные записи

Пользователи сервисов компании Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца, сообщается в блоге компании.

Новая функция уже доступна для пользователей устройств Pixel и в ближайшие несколько дней станет доступна на всех смартфонах с операционной системой Android.

Google подчеркивает, что отпечаток пальца не будет отправляться на серверы компании - его будут сохранять только на устройстве пользователя. На серверах будет только криптографическое подтверждение, что пользователь правильно отсканировал палец.

Эксперты отмечают, что нововведение Google является первым случаем, когда компания допустила использование биометрических параметров для верификации пользователей в интернете.