Последнее обновление: 14.08.2019 13:06

Google тестирует новый вид авторизации в учетные записи

Категории: США Google

Пользователи сервисов компании Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца, сообщается в блоге компании.

Новая функция уже доступна для пользователей устройств Pixel и в ближайшие несколько дней станет доступна на всех смартфонах с операционной системой Android.

Google подчеркивает, что отпечаток пальца не будет отправляться на серверы компании - его будут сохранять только на устройстве пользователя. На серверах будет только криптографическое подтверждение, что пользователь правильно отсканировал палец.

Эксперты отмечают, что нововведение Google является первым случаем, когда компания допустила использование биометрических параметров для верификации пользователей в интернете.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование