Google представила новые смартфоны Pixel и ноутбук Pixelbook

Компания Google в среду показала второе поколение смартфонов Pixel, а также новую активируемую голосом колонку, продолжив разработку и выпуск собственных устройств на фоне конкуренции с растущим числом гаджетов от Apple Inc и Amazon.com Inc.

Все новые устройства, в числе которых ноутбук Pixelbook, беспроводные наушники и маленькая камера наподобие GoPro, работают на операционных системах и имеют предустановленные сервисы, которые разработала принадлежащая Alphabet Inc Google.

Это должно способствовать росту ключевого для компании подразделения продажи рекламы, поскольку покупатели таких гаджетов пользуются ее сервисами, например, поиском и картами.

Смартфон Pixel 2 доступен в двух версиях, отличающихся размерами, но с сопоставимыми характеристиками, включая алюминиевый корпус и отсутствие традиционного разъема для наушников. Цена базовой модели начинается от $649, премиальной - от $849. Продажа смартфонов начнется 19 октября.

Pixelbook стоимостью $999 - это первый ноутбук с поддержкой голосового помощника Google Assistant и Snapchat, сообщила компания. Он поступит в продажу 31 октября.

Стоимость новой “умной колонки” Google Home Mini в США составляет $49. Она будет конкурировать с популярной Echo Dot от Amazon.com Inc и появится в магазинах в конце года.

Google представила первый смартфон Pixel год назад, и, согласно подсчетам аналитиков, всего было продано более 2 миллионов устройств. Это обеспечило компании рекордную выручку от другой продукции без учета рекламного подразделения. На этот показатель, включающий производство устройств и продажу услуг хранения данных, пришлось около 12 общих продаж компании в последнем квартале.

В сентябре Google сообщила, что заплатит $1,1 миллиарда за подразделение тайваньской HTC, разрабатывающее для американской компании смартфоны Pixel.