Google представила собственный облачный игровой сервис Stadia

Американская корпорация Google представила облачный сервис для стриминга игр под названием Stadia, с помощью которого можно играть в игры с любого устройства без мощного аппаратного обеспечения, компания представила платформу в эфире в рамках конференции Game Developers Conference 2019.

Как заявил глава Google Сундар Пичаи, целью компании было "создание игровой платформы для всех".

В рамках стримингового сервиса игры хранятся на облачных хранилищах Google, и для них не требуется специального мощного аппаратного обеспечения. Глава подразделения компании по облачным играм Фил Харрисон сообщил на конференции, что игры на этой платформе будут доступны на любом компьютере, телефоне, планшете и телеприставке. При этом на всех экранах будет сохраняться самое высокое качество.

Для запуска игры не нужно ее скачивать и устанавливать, немедленный доступ к игре будет возможен прямо из YouTube - можно открыть трейлер игры, нажать на ссылку и начать играть. При этом продолжать прохождение игры можно с другого устройства с того места, на котором остановились.

Также Харрисон представил геймпад Stadia, который подключается к устройству по Wi-Fi. Для использования платформы он не будет необходим, можно подключить контроллеры других фирм. На оригинальном геймпаде есть кнопка для вызова Google Assistant, а также кнопка для создания скриншота и прямой трансляции в YouTube.

Компания сообщила, что игры будут работать при разрешении вплоть до 4K при 60 fps (кадров в секунду), в будущем планируется стриминг игр в разрешении до 8K.

По данным издания Wired, Харрисон сообщил, что запуск платформы намечен на 2019 год, она выйдет в США, Канаде, Великобритании и европейских странах.