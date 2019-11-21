Google запрещает целевую политическую рекламу

Google более не позволит политическим кампаниям и активистам распространять таргетированную (целевую) рекламу своим пользователям в зависимости от их предполагаемых политических взглядов и предпочтений.

Организаторы политических кампаний в будущем не смогут сопоставлять свои базы данных избирателей с базой данных пользователей Google, чтобы нацеливать на них свою рекламу на таких платформах, как YouTube и поисковик Google.

В Великобритании, где вскоре пройдут парламентские выборы, Google вводит новые правила в ближайшую неделю, в других регионах – позже, передает BBC.

Политическая реклама по-прежнему сможет быть сориентирована на отдельных пользователей с учетом их возраста, пола и места жительства.

Компания Google также сообщила, что примет меры против явного обмана, содержащегося в такой рекламе. Это отличает Google от политики другой крупной компании Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его социальная сеть не будет проверять достоверность политической рекламы. Twitter, тем временем, сообщил, что полностью запретит у себя политическую рекламу.

Политика Google, таким образом, теперь находится где-то между этими двумя позициями: компания разрешает политическую рекламу за исключением наиболее очевидных случаев обмана, против которых она обещает принимать меры.

"Мы признаем, что активный политический диалог является важной частью демократии и невозможно оценить каждое политическое заявление, встречное заявление или измышление", - сказал Скотт Спенсер, глава Google по управлению продуктами для Google Ads, в своем блоге, опубликованном в среду.

"Поэтому мы ожидаем, что количество политической рекламы, в отношении которой мы будем принимать меры, будет очень ограниченным. Но мы будем продолжать это делать в случае явных нарушений", - добавил Спенсер.

О какой базе данных идет речь

Основываясь на поиске в сети и посещении сайтов каждым отдельным пользователем, Google делает выводы о его предполагаемых политических взглядах - левых или правых.

В США, в отличие от других стран, в том числе Великобритании, организаторы политических кампаний имеют возможность использовать таргетированную рекламу, основываясь на политических предпочтениях людей.

В других странах организаторы политических кампаний могли загружать в Google свои базы данных - например, членов какой-либо партии. Google сопоставлял ее со своими пользователями, и в итоге реклама целенаправленно распространялась избирателям.

"Эти перемены займут некоторое время, - объясняет Спенсер. - Мы начнем вводить новые правила в Британии в течение недели (перед выборами), в ЕС - к концу года, а в остальном мире начнем с 6 января 2020 года".

Любые меры, предпринятые против политической рекламы, не соответствующей введенным правилам, будут представлены в отчете Google о доступности и прозрачности данных.

Политическая реклама занимает небольшое место в общих доходах Google от рекламы, которые в 2018 году составили 116 млрд долларов.

Например, в Британии с марта 2018 года, согласно данным Google, компания получила от политической рекламы всего 171 250 фунтов.

В США Google заработала 128 млн долларов на политической рекламе с момента, когда она начала публиковать эти данные в мае 2018 года.

Больше всех потратила на политическую рекламу в Google кампания "Трамп сделает Америку снова великой". Комитет под таким названием с мая 2018 года потратил в США на рекламу 8,5 млн долларов.