Антимонопольное расследование в отношении Google распространится на Android

Несколько десятков генеральных прокуроров, занимающихся расследованием в отношении рекламных практик Google, планируют распространить разбирательство на флагманский бизнес компании Android.

Об этом сообщил CNBC в четверг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Reuters.

Расследование, начавшееся в сентябре, фокусировалось на поисковом и рекламном сервисах Google.

Компания, принадлежащая Alphabet Inc, ранее сообщила, что сотрудничает с американскими штатами и территориями в проведении расследования и что в ходе предыдущих расследований рассматривались аналогичные вопросы без предъявления компании обвинений в совершении правонарушений. В четверг компания не дала дальнейших комментариев.