Доллар дешевеет к иене и евро

Доллар снижается к иене и евро в ходе азиатских торгов в понедельник из-за сохраняющейся неопределенности вокруг торгового спора США и Китая, которая повышает спрос на валюту "тихой гавани".

Участники рынка продолжают следить за ходом торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

В понедельник Народный банк Китая (китайский ЦБ) установил справочный курс юаня на отметке 7,0211 за $1. Этот показатель ниже, чем значение, установленное в пятницу, но выше, чем ожидали аналитики.

В начале прошлой недели китайская нацвалюта опустилась до психологически важной отметки в 7 юаней за $1, спровоцировав критику со стороны Трампа в адрес Народного банка Китая и взволновав мировые рынки.

Трамп на прошлой неделе также заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты. Однако в пятницу американский президент сказал, что Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара. В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в связи с ослаблением юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

По состоянию на 9:15 евро подрос к доллару на 0,06% - до $1,1207 против $1,12 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты снизилась к японской на 0,21% - до 118,13 иены по сравнению со 118,38 на закрытие предыдущих торгов. Курс доллара упал на 0,26% и составил 105,41 иены против 105,69 иены.

Доллар стабилен к юаню и торгуется на уровне 7,0644 юаня за $1 по сравнению с 7,0623 за $1 по итогам предыдущих торгов.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,07%.