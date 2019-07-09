Доллар пытается расти к евро и иене

В ходе сеголдняшних азиатских торгов курс американского доллара слабо меняется по отношению к основным мировым валютам, иена удерживается вблизи минимума с мая в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

По состоянию на 9:32 за евро давали $1,1209 против $1,1214 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской нацвалютой составила на то же время 121,94 иены по сравнению со 121,93 иены в понедельник.

Доллар к 9:31 стоил 108,78 иены против 108,72 иены накануне.

Фунт стерлингов торгуется сегодня на уровне около $1,2487 против $1,2515 в предыдущий рабочий день и 1,1141 евро против 1,1160 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,03%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,05%.

В центре внимания трейдеров - выступление Дж.Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду и в банковском комитете Сената в четверг. В среду будет также опубликован протокол июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, а в четверг - руководства ЕЦБ.

Американский Центробанк подтвердил, что открыт к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема, говорится в полугодовом докладе о денежно-кредитной политике, обнародованном Федрезервом в пятницу. Пауэлл будет представлять его перед Конгрессом, однако доклад был подготовлен до публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся более сильными, чем ожидалось.