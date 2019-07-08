Доллар стабилен к евро, снижается к иене

Доллар США дешевеет к иене и австралийскому доллару, стабилен к евро. Турецкая лира резко снизилась из-за неожиданного решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу Центробанка.

Поддержку доллару в конце прошлой недели оказали опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, которые существенно превзошли прогнозы и позволили трейдерам предположить, что ФРС не будет агрессивно снижать ставку.

Превысившие прогнозы данные фактически сводят к нулю шансы на то, что ФРС снизит ставку на 0,5 процентного пункта по итогам заседания 30-31 июля, однако скромный рост зарплат и другие данные, указывающие, что крупнейшая в мире экономика теряет импульс роста, все еще могут убедить регулятора снизить ставку на 0,25 процентного пункта, пишет MarketWatch.

Евро по состоянию на 9:39 торгуется в районе $1,1223 против $1,1225 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской снизилась на 0,15% - до 121,57 иены по сравнению со 121,75 иены в пятницу. Курс доллара опустился на 0,11% - до 108,35 иены против 108,47 иены.

Австралийский доллар вырос на 0,04% - до $0,6983 по сравнению с $0,6980 по итогам предыдущей сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, не изменился по сравнению с показателем на закрытие предыдущих торгов.

Тем временем лира упала на 2,27% - до $0,1737 по сравнению с $0,1777 по итогам предыдущих торгов.

Глава Центробанка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило агентство Anadolu. О причинах увольнения Четинкая, который занимал эту должность с апреля 2016 года, не сообщается. Пост главы ЦБ Турции теперь займет его заместитель Мурат Уйсал.