Доллар США отыгрывает вчерашние потери к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар растет к евро и иене после снижения накануне. А стабилизация китайского юаня развеяла тревоги о дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая.

По состоянию на 9:16 евро стоил $1,1190 против $1,1214 на закрытие прошлой сессии.

В паре японской нацвалютой стоимость единой европейской составила на то же время 117,91 иены по сравнению со 118,08 иены на закрытие предыдущих торгов.

За доллар к 9:16 давали 105,37 иены против 105,30 иены накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,19%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,07%.

Народный банк Китая (китайский ЦБ) сегодня установил справочный курс юаня на отметке 7,0326 за $1 по сравнению с ожидаемым аналитиками показателем в 7,0357 за $1.

"Справочный курс юаня оказался чуть лучше ожиданий, и этот факт, судя по всему, стал временным источником стабильности", - сказал Bloomberg старший валютный стратег National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.

"Тем не менее рынки все еще выглядят крайне восприимчивыми к негативным новостям", - отметил эксперт.

Юань торгуется на уровне 7,0658 юаня за $1 по сравнению с 7,0581 за $1 по итогам предыдущих торгов.

В центре внимания участников рынка остается торговый конфликт США и Китая.

Новый раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться.

"У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Настроение на рынках остается нестабильным, усилению пессимизма способствуют события в Гонконге и Аргентине, пишет Bloomberg.

Ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций.

Сегодня аэропорт частично возобновил работу, однако режим его функционирования до сих пор не нормализован.

Между тем фондовый рынок и нацвалюта Аргентины песо резко упали в понедельник на итогах предварительных президентских выборов, победу на которых одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.