Доллар стабилен к евро

Курс доллара США слабо меняется в паре с евро в ходе азиатских торгов в четверг, тогда как австралийский доллар вырос после выхода сильных данных о занятости, которые позволяют предположить, что ЦБ Австралии пока воздержится от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Евро торгуется утром в районе $1,1147 против $1,1139 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 118,21 иены по сравнению со 117,97 иены в среду. Курс доллара составляет 106,05 иены против 105,91 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,09%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,10%.

Курс австралийского доллара подскочил в паре с долларом США на 0,5%, до 0,6782 доллара за $1, отыгрывая потери предыдущего дня. Количество рабочих мест в Австралии в июле выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 41,1 тыс., свидетельствуют данные статбюро страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя всего на 14 тыс. Безработица осталась на уровне 5,2%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков остается новость о том, что доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних госбондов впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии - она проявлялась примерно за полтора года до пяти последних экономических спадов в Штатах.

По сути, инверсия кривой доходности отражает ожидания инвесторов, что рост экономики в стране замедлится настолько, что центробанку придется снижать краткосрочные процентные ставки для стимулирования экономического роста.

На торгах в Азии доходность 30-летних гособлигаций впервые опустилась ниже 2% на фоне усиливающего беспокойства относительно перспектив мировой экономики. Доходность 10-летних бумаг также снизилась.

По словам аналитиков, ключевая причина, по которой участники рынка ожидают ослабления роста экономики - торговый конфликт США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на гуманный подход властей КНР к решению кризиса в Гонконге, и вновь выразил уверенность в желании китайской стороны заключить торговую сделку с Вашингтоном.