Доллар дешевеет на заявлениях главы ФРС

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар снижается по отношению к корзине основных валют, трейдеры анализируют заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

По состоянию на 9:22 евро стоил $1,1270 против $1,1254 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой курс евро не изменился - 122,11 иены, как и на закрытие предыдущих торгов.

Курс доллара составил на то же время 108,34 иены против 108,50 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,16%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также теряет 0,16%.

По мнению экспертов Pacific Investment Management Co. (Pimco), динамика доллара будет зависеть от дальнейших шагов Федрезерва.

"Действительно важно, будет ли это страховочное понижение ставки или последовательное движение вниз", - сказала портфельный управляющий Pimco Эрин Браун в интервью Bloomberg, отметив, что, если ФРС начнет цикл смягчения монетарной политики, доллар может существенно потерять в цене.

Дж.Пауэлл вновь подтвердил готовность Федрезерва снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Свое выступление в банковском комитете Сената США в четверг Пауэлл начал с тех же подготовленных заявлений, которые озвучил накануне в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, отметив ряд факторов, оказывающих давление на перспективы американской экономики.

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

"Несмотря на сильные данные по рынку труда за июнь и превзошедший ожидания индикатор CPI, Пауэлл дал понять, что мы должны ждать снижения ставки в конце июля", - сказал старший валютный стратег National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил.

Минтруд США вчера сообщил, что потребительские цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,3% в помесячном выражении. Это максимальное повышение за полтора года с января 2018 года.

Потребительские цены (индекс CPI) повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя, сообщает MarketWatch. В мае рост цен также составлял 0,1%.