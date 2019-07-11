Доллар дешевеет к большинству основных валют

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается к большинству основных валют на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал его готовности к смягчению денежно-кредитной политики.

По состоянию на 9:38 за евро давали $1,1268 против $1,1251 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене составила на то же время 121,68 иены по сравнению со 122,03 иены в среду.

Доллар в паре с японской нацвалютой стоил 107,98 иены против 108,46 иены.

Фунт стерлингов торгуется сегодня около $1,2527 против $1,2502 в предыдущий рабочий день и 1,1117 евро против 1,1113 евро.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, падает на 0,20%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,23%. После публикации комментариев Пауэлла в среду он опустился до отметки 90,53 пункта по сравнению с 90,58 во вторник, прервав трехдневную череду повышений.

Как сообщалось, Пауэлл представил вчера полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Сегодня он выступит с аналогичным докладом в банковском комитете Сената.

Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федрезерва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Заявления главы ФРС были восприняты трейдерами как сигнал готовности к смягчению денежно-кредитной политики. Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

"Сокращение ставки в июле теперь вне всякого сомнения", - полагает старший глобальный экономист Aberdeen Standard Investments Джеймс Маккэн.

Опубликованный в среду протокол июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС также показал, что многие представители центробанка видят необходимость принятия новых мер стимулирования в скором времени.