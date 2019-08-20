Последнее обновление: 20.08.2019 16:52

Иена дорожает к доллару и евро

Иена дорожает к доллару и евро. Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Американская валюта снижается в паре с японской после роста днем ранее. При этом доллар стабилен к евро.

Накануне Министерство торговли США продлило лицензии для американских компаний на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник. Ранее Huawei была признана угрозой нацбезопасности США - обвинения, которые компания отрицает, добавляли негатива в отношения между Штатами и КНР.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник снизил ставку LPR (loan prime rate), на выходных ставшую новым бенчмарком для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Ставка годовых кредитов была снижена до 4,25% с 4,31%, пятилетних - с 4,9% до 4,85%. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Трамп вновь призвал ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. В сообщении в соцсети Twitter он посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка ФРС должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт.

Между тем глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен вновь высказал мнение о том, что снижение ставки является необоснованным и может дестабилизировать финансовый сектор, но дал понять, что может согласиться с подобным решением в случае, если будет убежден, что состояние экономики ухудшается. В интервью агентству Bloomberg Розенгрен сказал, что экономика США находится в хорошем состоянии и не нуждается в снижении стоимости заимствований.

По состоянию на 16:39 курс доллара снизился к иене на 0,38% - до 106,23 иены против 106,63 иены. Стоимость единой европейской валюты к иене опустилась на составив117,66 иены по сравнению со 118,13 иены в понедельник.

Евро торгуется в районе $1,1077 против $1,1078 на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,04%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,04%.

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