Доллар пытается дорожать к евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США незначительно укрепляется в паре с евро, трейдеры ждут данных о безработице в США, которые будут опубликованы позднее.

По состоянию на 9:18 за евро давали $1,1285 против $1,1285 на закрытие прошлой сессии.

Доллар в паре с иеной подорожал на то же время до 107,93 иены по сравнению со 107,872 иены накануне.

Стоимость единой европейской валюты к 9:18 мск составила 121,69 иены по сравнению со 121,67 иены в четверг.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,01%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, подрастает на 0,05%.

Накануне на рынке наблюдалась слабая активность, поскольку рынки США были закрыты в связи с праздником (День независимости).

Все внимание трейдеров приковано к официальным данным о безработице в США в июне, которые министерство труда опубликует в 15:30 мск.

Эксперты ожидают, что уровень безработицы остался на минимуме 49 лет в 3,6%, тогда как годовой рост зарплат, вероятно, ускорился до 3,2%, свидетельствует консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg.

Данные аналитической организации ADP Research Institute, обнародованные в среду, указали на менее значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в частном секторе США в июне.

Число рабочих мест выросло в прошлом месяце на 102 тыс. после повышения всего на 41 тыс. в мае. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 140 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно обнародованному в среду отчету Минтруда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 8 тыс., до 221 тыс. с пересмотренных 229 тыс. на предыдущей неделе. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения показателя на 4 тыс. с ранее объявленных 227 тыс., до 223 тыс.

В среду также был опубликован ряд других статданных. Так, министерство торговли США сообщило об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в мае 2019 года на 8,4%, до $55,5 млрд, что является максимумом с начала 2019 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне 2019 года упал до 55,1 пункта - минимального уровня с июля 2017 года, по сравнению с 56,9 пункта в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).