Украине стоило бы приостановить участие в "Минске" из-за гибели 4-х военных на Донбассе

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске Роман Бессмертный считает, что страна должна приостановить участие в переговорах в Минске в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе.

Об этом Бессмертный заявил в эфире на телеканале ATR, передает УНИАН.

«С моей точки зрения, после событий в Павлополе, первое, что надо было сказать, что Украина прекращает работу в Минском процессе до момента, пока не будет собран «нормандский формат». Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно», - заявил Бессмертный.

Он также уверен, что Россия будет действовать против Украины силой в любых условиях.

«В России внешняя политика реализуется через принцип принуждения к миру силой. И это надо понимать, и надо готовиться к тому, что против нас будут действовать силой в любых условиях. За столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах всегда будет применяться механизм силы через собственное толкование международных норм», - отметил Бессмертный.