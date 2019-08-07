Последнее обновление: 07.08.2019 12:47

Зеленский попросил Путина не убивать украинцев на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил после совещания с силовиками по поводу обстрела боевиков, состоявшегося 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных, передает корреспондент УНИАН.

Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами «нормандской четверки» и «посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну».

«Я сегодня утром только что разговаривал с президентом Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», - сказал президент Украины.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сегодня заявил, что с начала объявления так называемого «хлебного перемирия» на Донбассе (21 июля) шесть украинских военных погибли, еще девять ранены.

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