Украина опубликовала текст согласия с формулой Штайнмайера

В сети появился ответ на обращение специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика относительно согласования текста имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Документ опубликовала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНИАН.

Согласно с фотокопией, Украина соглашается провести внеочередные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Документ будет действовать временно до публикации итогового доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ.

"Документ вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией и специальным Законом, регулирующим внеочередные выборы в вышеуказанных районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ", – говорится в документе.

В случае если БДИПЧ ОБСЕ признает местные выборы на оккупированных территориях такими, что соответствуют международным стандартам и украинскому законодательству, закон будет действовать на постоянной основе.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска. Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

Вместе с тем, президент Украины был вынужден 2 октября собрать представителей парламентских фракций Верховной Рады, чтобы пояснить, что же произошло в Минске 1 октября.

"Чтобы перейти в нормандский формат, был сделан технический шаг, и это дает надежду перейти в нормандский формат", – заявил журналистам глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, Владимир Зеленский провел закрытую встречу с главами фракций, на которой они все услышали напрямую от главы государства.

"Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе", – заверил глава фракции.