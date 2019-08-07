Последнее обновление: 07.08.2019 16:56

Путин потребовал от Зеленского особого статуса ДЛНР

Президент РФ Путин назвал возможные условия деэскалации конфликта на востоке Украины. Телефонный разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе Киева, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин заявил, что для деэскалации конфликта в Донбассе прежде всего нужно, чтобы украинские военные прекратили обстрелы населенных пунктов, которые ведут к жертвам среди мирного населения.

Во время обсуждения «была акцентирована важность» соблюдения режима перемирия, введенного 21 июля, и разведения от линии разграничения сил и средств обеих сторон конфликта.

Кроме того, Путин заявил Зеленскому о важности реализации минских договоренностей, в том числе в вопросе предоставления самопровозглашенным республикам особого статуса.

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