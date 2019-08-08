Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что выступает за как можно скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Анкаре, передает УНИАН.

"Мы желаем, чтобы как можно скорее закончился конфликт на востоке Украины, на Донбассе. Мы верим, что этот конфликт будет развязан мирно на принципах международного права и территориальной целостности Украины", - заявил Эрдоган.

Также он сказал, что Турция поддерживает Минский переговорный процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.