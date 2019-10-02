Песков: Подготовка к саммиту в нормандском формате начнётся в ближайшее время

Все участники нормандского формата начнут подготовку к новому раунду переговоров в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит”, - сказал Песков, передает Reuters.

Нормандский формат подразумевает участие в переговорах Украины, России, Германии и Франции.