Украина просит ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина) как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает РБК.

Он напомнил, что во вторник четверо украинских военных погибли возле Павлополя Донецкой области от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

По словам Зеленского, данный инцидент «направлен на подрыв не только текущего перемирия, но и переговорного процесса в целом».

Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не прекратит работать над окончанием боевых действий и не оставит без ответа атаку на военных.

Ранее, 4 августа, Зеленский заявил, что саммит «нормандской четверки» стоит провести после переговоров на уровне министров иностранных дел, в начале сентября.

В июле Зеленский предлагал президенту России Владимиру Путину изменить формат переговоров и подключить к уже существующей «четверке» США и Великобританию. В российском МИДе в ответ заявили, что не против расширения числа участников переговоров.

Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля. Стороны также договорились о разведении сил и средств на трех новых участках в регионе.