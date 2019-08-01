ТГК в Минске договорилась о разминировании моста в Станице Луганской

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске договорилась с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должны быть убраны блокпост и символы квазиобразований незаконных вооруженных формирований ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", - сообщила она.

Разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской начался 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ, передает УНИАН.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» представитель РФ Владислав Сурков обязался «повлиять» на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.23 июля, была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.29 июля правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста.