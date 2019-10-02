Сурков уточнил условия проведения саммита нормандской четверки

Определение сроков проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя итоги состоявшегося во вторник заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины, передает ТАСС.

"Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом, - сказал он. - При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель".

"Кроме того, - не исключил Сурков, - возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены".

На встрече во вторник в Минске участники контактной группы согласовали вызывавшую до последнего времени в Киеве возражения "формулу Штайнмайра" о предоставлении особого статуса Донбассу на постоянной основе и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.