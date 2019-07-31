Последнее обновление: 31.07.2019 14:08

Украина хочет привлечь США, Британию и Китай к переговорам по Донбассу

Представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный считает обоснованным привлечение США, Великобритании и Китая к "нормандскому формату".

«Нам выгодно, чтобы к данному процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединение "нормандского" и "будапештского" форматов решение проблемы - большой вопрос», - сказал Бессмертный, передает УНИАН.

По словам политика, Вашингтон вряд ли поддержит предложение включиться в "нормандский" формат.

«Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения нормандского формата за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Нужно ли это Украине? Да», - сказал он.

При этом Бессмертный констатировал, что нормандский формат уже давно не работает, а его «реанимация» не приведет к быстрым решениям.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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