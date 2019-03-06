Россия готовит вторжение в Украину с севера, востока и юга - ВСУ

Генеральный штаб ВСУ прогнозирует военные угрозы на трех из четырех географических направлениях — севере, востоке и юге. Об этом заявил во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине начальник Генштаба Виктор Муженко.

«В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений - северу, востоку и югу. Российская сторона завершает формирование на границах Украины “ударных соединений”, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения», - заявил Муженко.

По его словам, высокая мобильность, адаптивность и автономность украинских войск в сочетании с фактором «родной земли» является стратегическим преимуществом ВСУ над войсками оккупантов.

Муженко напомнил, что на прошлой неделе во время оперативно-стратегического сбора с руководящим составом ВСУ был сделан акцент на отработке нестандартных решений при планировании операций и ведении боевых действий с превосходящими силами противника.