Лукашенко предложил России покончить с ватной пропагандой в отношении Украины

На пресс-конференции для российских СМИ Лукашенко сказал, что России пора уже прекратить ватную пропаганду в отношении происходящих в Украине событий и не только, заявив, что это уже «никто не смотрит».

"Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди», - сказал Лукашенко.

«И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит", - подчеркнул белорусский правитель.

"Но чем дальше - тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести".

"Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить", - заявил Лукашенко.

По его словам, без участия США никакая Европа, Меркель или Макрон проблему конфликта на востоке Украины не решат.

"Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили - 30 миллионов погибли - почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении"…