ЕС выделит Беларуси 1 млн. евро на апгрейд пограничных переходов

ЕС предоставит Гродненской региональной таможне грант на сумму в 1 млн. евро под реконструкцию автодорожных пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица» на границе с Польшей.

Как сообщила пресс-служба ГТК РБ, грантовый контракт по проекту международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» подписан между Гродненской региональной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Республики Польша от лица Европейского союза.

«Ведущим бенефициаром проекта выступает таможня. Реализовываться он будет совместно с Подляским Воеводством Республики Польша в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 гг. Вклад Европейского союза по проекту составит порядка 1 млн.евро», - говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется полная модернизация локальных вычислительных сетей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», включая замену всего серверного оборудования и оргтехники.