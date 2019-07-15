Туристы смогут попасть в "ломаную" пирамиду в Египте

В Египте впервые за полвека открыли для посещения "ломаную" пирамиду, построенную для фараона Снофру.

Эта 101-метровая достопримечательность возрастом около 4600 лет, расположенная к югу от Каира, символизирует ключевой шаг в эволюции строительства пирамид, сообщает The Guardian.

"Ломаная" пирамида отрывается впервые с 1965 года и является одной из трех, построенных для фараона-основателя Четвертой династии Снофру в Дахшуре. Она известна своей необычной формой: первые 49 метров, которые в основном сохранили свой гладкий известняковый корпус, сделанные под крутым углом 54 градусов, а потом она резко сужается к вершине", - говорится в сообщении.

Отныне туристы смогут спускаться по 79-метровому узкому тоннелю на северной стороне пирамиды, который ведет к двум гробниц глубоко внутри сооружения. Кроме того, путешественники также смогут войти в смежную 18-метровую "пирамиду". Ее создали, предполагают ученые, для жены Снофру - Гетеферы. А впервые открыли памятник после раскопок в 1956 году.

По словам генерального секретаря египетского Высшего совета по делам древностей Мостафы Вазири, архитекторы изменили угол наклона "ломаной" пирамиды, когда в ее структуре при длительном строительства начали появляться трещины.

Власти также открыли гробницу Са Эссет, расположенную неподалеку, которая была закрыта со времени раскопок в 1894 году и содержит прекрасно сохранившиеся иероглифические похоронные тексты.