Египет вводит визы с 1 июня 2020 года

Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте, увеличивающие до 90 дней допустимый срок пребывания в стране и вводящие новую пятилетнюю визу, вводятся с 1 июня 2020 года.

Об этом ТАСС сообщили в среду в египетском правительстве. Соответствующее решение было принято на заседании министерской комиссии по туризму при участии Федерации туристических палат.

"В целях поощрения туризма и развития инвестиций в туристический сектор страны принято решение увеличить до 46 число стран, граждане которых имеют право получать визу на границе, продлить [с 30 дней с возможностью двукратного продления] разрешенный период пребывания в стране по туристической визе и создать новый тип туристической многократной визы на пять лет", - говорится в сообщении правительства Египта, передает ТАСС.

По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но максимальное количество дней пребывания при однократном въезде не сможет превышать 90 дней, пояснили в кабмине. Более того, оформить такие визы можно будет только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз, который должен был заработать около полугода назад. Принято также решение об облегчении и упрощении процедуры получения египетских виз для тех, у кого в паспорте есть визы США, Великобритании или стран Шенгенской зоны.

Кроме того, в период летних месяцев - с июня по август - туристам, прибывающим непосредственно в аэропорт Луксора, будет сделана скидка $10 на визу. В настоящее время стоимость однократной туристической визы составляет $25, многократной - $60.

Ранее МИД Египта объявлял о завершении первой фазы проекта по запуску электронных виз для 46 стран мира в июне 2019 года.

Все эти изменения нацелены на привлечение в страну пирамид иностранных туристов. В 2018-2019 финансовом году, согласно данным официального информационного агентства MENA, доходы Египта от туризма выросли на 28% и составили $12,2 млрд по сравнению с $9,8 млрд годом ранее.