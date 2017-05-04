В Египте туристов защитят от назойливых торговцев

Власти Египта решили бороться с продавцами всякой всячины, которые часто слишком агрессивно пристают к путешественникам, системой штрафов.

Соответствующая поправка в законодательство уже одобрена правительством, сообщает ASN, ссылаясь на министра по делам памятников древности и культурного наследия страны Халеда аль-Анани.

В частности, за назойливое преследование и приставание к туристам в зонах археологических раскопок торговцев будут штрафовать на сумму от трех до 10 тысяч египетских фунтов.

Кроме того, в Египте усилено наказание за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками древности - за это грозит пожизненное заключение.