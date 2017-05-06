В Египте "все включено" назвали вредным для развития туризма

Египетская федерация туризма (ETF) считает отдых в формате “все включено” виновным в снижении качества обслуживания и нанесении вреда экономике страны.

Как заявил глава ETF Карим Мохсен в интервью Daily News Egypt, отдыхая по системе All Inclusive, турист не видит причин покидать территорию отеля, что отрицательно сказывается на остальных поставщиках связанных с туризмом услуг. В свою очередь снижение заработков местного бизнеса наносит вред экономике страны в целом.

“Что касается качества обслуживания, предоставляемого на туристических объектах и в отелях, я считаю, что правительству следует установить жесткие правила и контролировать их выполнение. Еще одно решение - снижение рейтингов отелей, предлагающих пакеты услуг по системе “все включено“. Это приведет к повышению цен на проживание в Египте и улучшит качество предоставляемых услуг, особенно с наличием контроля и надзора за качеством“, - отметил он.

Мохсен также добавил, что именно All Inclusive является основной причиной отсутствия какого-либо развития в сфере туризма за последние 10 лет.