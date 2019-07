S&P 500 и Dow выросли благодаря сектору здравоохранения и финансовым акциям

Индексы Dow и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах в четверг благодаря росту акций медицинских страховых компаний после того, как администрация Трампа отказалась от плана, направленного на сдерживание цен на лекарства по рецепту, в то время как финансовые акции поднялись вслед за доходностью гособлигаций.

Dow впервые закрылся выше отметки в 27.000 пунктов благодаря росту бумаг UnitedHealth Group Inc на 5,5%. Акции Cigna Corp набрали 9,2%.

С другой стороны, бумаги производителей лекарств Merck & Co Inc и Pfizer Inc снизились на 4,5% и 2,5% соответственно, а индекс Nasdaq biotech index потерял 1,5%.

Индекс S&P 500 торговался выше отметки в 3.000 второй день кряду, но закрылся ниже этого уровня.

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе в среду, повторил, что центральный банк готов “действовать, как необходимо” для поддержки экономики США.

Индекс финансового сектора S&P 500 набрал 0,6% вслед за ростом доходности гособлигаций США.

Индекс Dow Jones вырос на 0,85% до 27.088,08 пункта, S&P 500 поднялся на 0,23% до 2.999,91 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,08% до 8.196,04 пункта.