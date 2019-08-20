Уолл-стрит выросла за счет надежд на глобальные меры стимулирования

Американские акции выросли в понедельник на фоне сообщений о возможных мерах стимулирования в Китае и Германии, снизивших опасения резком спаде мировой экономики.

В субботу центральный банк Китая объявил о реформе ключевых процентных ставок, призванной помочь снизить стоимость заимствований для компаний. В воскресенье министр финансов Германии Олаф Шольц предположил, что Берлин может выделить до 50 миллиардов евро ($55 миллиардов) на дополнительные расходы.

После закрытия официальной сессии понедельника газета The Washington Post сообщила, что чиновники Белого дома обсудили возможность временного снижения налога на заработную плату для стимулирования экономики США.

Dow Jones вырос на 0,96% до 26.135,79 пункта, S&P 500 - на 1,21% до 2.923,65 пункта, а Nasdaq Composite - на 1,35% до 8.002,81 пункта.

Акции Apple Inc выросли на 1,9%. Президент США Дональд Трамп сказал в воскресенье, что поговорил с главой компании Тимом Куком, который “привел веские аргументы” в пользу того, что тарифы на китайский импорт могут навредить Apple.