Уолл-стрит обновила рекордные максимумы после выступления Пауэлла

Американские акции закрылись ростом, а индекс S&P 500 в среду впервые превысил отметку в 3.000 пунктов, поскольку выступление главы ФРС Джерома Пауэлла убедило инвесторов в возможности сокращения процентной ставки в июле.

Индекс Dow также достиг сессионного пика, в то время как Nasdaq закрылся на историческом максимуме после публикации текста речи Пауэлла, подготовленной для выступления перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

Выступая перед Конгрессом в среду, Пауэлл сказал, что центральный банк готов “действовать, как необходимо” для поддержки экономики США.

Индекс S&P 500 преодолел отметку в 3.000 пунктов при открытии торгов, но закончил сессию на уровне 2.993,07 пункта.

Бумаги Amazon.com, Microsoft Corp и Apple Inc оказали сильную поддержку индексам.

Индекс Dow Jones вырос на 0,29% до 26.860,2 пункта, S&P 500 - на 0,45% до 2.993,07 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,75% до 8.202,53 пункта.

В своей речи перед Конгрессом, Пауэлл указал на замедление роста других ведущих экономик и спад деловой активности, спровоцированный неопределенностью вокруг того, сколько продлится торговая война администрации президента Дональда Трампа с Китаем и другими странами и насколько интенсивной она станет.