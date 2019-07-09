Dow и S&P в минусе из-за волнений о торговле, ослабления надежд на снижение ставок

Американские индексы Dow и S&P торгуются на отрицательной территории во вторник на фоне тревог о последствиях затянувшейся торговой войны Китая и США для прибыли компаний и ослабления надежд на резкое снижение ставки Федеральной резервной системой в конце июля.

Очередным свидетельством отрицательного влияния торгового спора на компании стало то, что немецкий химический гигант BASF предупредил о 30-процентном падении скорректированной годовой прибыли.

Акции 3M Co упали на 2,8%, потянув за собой промышленный сектор. Девять из 11 основных секторов S&P торговались на отрицательной территории.

Акции связанных с Китаем компаний подешевели: бумаги Boeing Co, крупнейшего американского экспортера в Китай, потеряли около 0,2% в преддверии выхода данных о заказах и поставках за второй квартал. Акции Caterpillar Inc снизились на 0,6%.

США и Китай должны возобновить торговые переговоры на этой неделе после двухмесячного перерыва, однако через год после начала торговой войны признаков сближения позиций двух стран почти нет.

Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США 10 и 11 июля. В среду также будет опубликован протокол июньского заседания регулятора.

К 17.35 индекс Dow Jones снизился на 0,36% до 26.708,36 пункта, S&P 500 - на 0,13% до 2.972,06 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,10% до 8.106,37 пункта.