Основные индексы закрылись на рекордной высоте благодаря надеждам на "голубиную" политику ФРС

Американские акции выросли в среду, при этом основные индексы закрылись на рекордном пике благодаря растущим ожиданиям по поводу более миролюбивой политики Федрезерва, поскольку данные указали на замедление роста экономики.

Дефицит торгового баланса США составил $55,5 миллиарда в мае, показали данные в среду, тогда как аналитики ожидали отрицательное сальдо в размере $54,0 миллиардов, а данные о состоянии сектора услуг указали на замедление активности.

Доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций США упала накануне до 1,939% - самого низкого уровня с ноября 2016 года.

Индекс Dow Jones вырос на 0,67% до 26.966 пунктов, S&P 500 - на 0,77% до 2.995,8 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,75% до 8.170,23 пункта.

Секторы коммунальных услуг, недвижимости и основных потребительских товаров выросли больше всего среди 11 основных секторов S&P.

Объемы торгов были небольшими в связи с укороченной сессией в среду и выходным в четверг по случаю Дня независимости.

Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 102.000 после увеличения на пересмотренные 41.000 в предыдущем месяце, свидетельствуют данные компании Automatic Data Processing Inc.

Акции Symantec Corp набрали около 13,57% после того, как источники сообщили Рейтер, что производитель чипов Broadcom Inc находится на продвинутой стадии переговоров о покупке компании, специализирующейся на кибербезопасности. Бумаги Broadcom подешевели на 3,5%.