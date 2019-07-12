Уильямс из ФРС видит усиление оснований для снижения ставки

Аргументы в пользу снижения ставки усилились из-за неопределенности, оказывающей давление на экономику США, и ослабления инфляции, сказал в четверг глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

“По сравнению с более ранним периодом года, условия, аргументы в пользу увеличения аккомодации денежно-кредитной политики со временем усилились”, - сказал Уильямс журналистам в кулуарах мероприятия в Университете штата Нью-Йорк в Олбани.

“У нас есть неопределенности, особенно связанные с торговлей и глобальным ростом. У нас есть вопросы, связанные со слабостью инфляционных ожиданий, и, конечно, с данными об инфляции, которые продолжают держаться ниже 2%”.

Трудовая статистика и обязательство Вашингтона и Пекина вернуться к активным торговым переговорам не устранили вопросов, которые ФРС на последнем заседании посчитала тревожными, сказал Уильямс.

Он также сказал, что экономика все еще находится в хорошем состоянии и, как ожидается, в этом году будет расти быстрее своего долгосрочного потенциала, а рецессии не предвидится.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в четверг вновь указал на вероятное снижение ставки на заседании в июле на фоне замедления деловых инвестиций из-за торговых споров и ослабления глобального роста.

Многие чиновники ФРС на последнем заседании считали, что вскоре могут понадобиться дополнительные меры стимулирования, если риски для экономики США не сойдут на нет, а некоторые другие склонялись в этом направлении, показал протокол июньского заседания.