Индекс S&P 500 вырос, несмотря на беспокойство о прибыли компаний

Индекс S&P 500 немного вырос во вторник на фоне подъема акций технологического сектора, компенсировавшего опасения об ухудшении прогноза прибыли компаний.

Рост акций Amazon.com, Facebook Inc и Apple дал наибольший толчок S&P 500, а также Nasdaq, который завершил торги подъемом на 0,5%.

Бумаги Netflix также выросли на 1%, после того как Cowen и Co сообщила, что на показателях стримингового гиганта благоприятно скажется высокая популярность недавно вышедшего третьего сезона сериала “Очень странные дела”.

Основные индексы Уолл-стрит отступили от рекордных максимумов закрытия после выхода июньского отчета о занятости в пятницу, охладившего ожидания об агрессивном снижении процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов.

RBC Capital Markets понизила рейтинг 3M Co, в результате чего акции промышленного конгломерата упали на 2,1%, а промышленный индекс S&P снизился на 0,2%.

Прогнозы аналитиков в отношении прибыли компаний S&P 500 еще сильнее ухудшились во вторник. Как ожидается, прибыль во втором квартале снизилась на 0,2% в годовом выражении, по данным Refinitiv IBES.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,08% до 26.783,49 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,12% до 2.979,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 0,54% до 8.141,73 пункта.

Очередным свидетельством отрицательного влияния торгового спора на компании стало то, что немецкий химический гигант BASF предупредил о 30-процентном падении скорректированной годовой прибыли.