Уолл-стрит прервала трехдневное ралли из-за снижения финансового сектора

Американские акции закрылись в минусе во вторник из-за снижения финансового сектора, прервав трехдневное ралли, в то время как инвесторы ждали выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в конце недели.

Финансовый сектор S&P 500 упал на 1,4%, оказав наибольшее давление на основной индекс.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на протоколе июльского заседания Федеральной резервной системы, который будет обнародован позднее в среду, и выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,66% до 25.962,44 пункта, индекс S&P 500 - на 0,79% до 2.900,51 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,68% до 7.948,56 пункта. Акции Netflix Inc подешевели на 3,4% после того, как Walt Disney Co объявила о запуске своего стримингового сервиса в Канаде и Нидерландах в ноябре.

Акции Facebook Inc сбавили 1,3%, после того как компания сообщила о корректировке политики для улучшения таргетированной рекламы. Сообщение агентства Bloomberg о том, что цифровой валюте Facebook Libra грозит антимонопольное расследование Европейского союза, также оказало давление на акции компании.

Акции Home Depot Inc выросли на 4,4% после того, как компания отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы на фоне увеличения продаж дорогостоящих товаров. Акции конкурирующей Lowe’s Companies Inc также выросли на 3,0%.

Акции Medtronic Plc прибавили 2,6%, после того как производитель медицинского оборудования повысил годовой прогноз скорректированной прибыли.