Последнее обновление: 22.08.2019 17:40

Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря Target и Lowe's

Основные индексы Уолл-стрит выросли в среду благодаря хорошим квартальным отчетам ритейлеров, указавшим на высокий уровень потребительского спроса, и удержали набранное преимущество после выхода протокола июльского заседания ФРС.

Акции Target Corp подскочили на 20,4% после того, как ритейлер отчитался о превысившей ожидания прибыли и повысил годовой прогноз.

Бумаги Lowe’s Cos Inc набрали 10,4%, после того как квартальные результаты компании превысили прогнозы.

Dow Jones вырос на 0,93% до 26.202,73 пункта, S&P 500 - на 0,82% до 2.924,43 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,90% до 8.020,21 пункта.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США свидетельствует, что регулятор обсуждал более агрессивное снижение ставок, но хотел избежать видимости предустановленного курса.

Трейдеры также ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Американский президент Дональд Трамп в среду продолжил оказывать давление на Федрезерв и главу центробанка, призвав к снижению процентных ставок и сказав, что политика регулятора мешает росту экономики США и снижает конкурентоспособность страны.

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