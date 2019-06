Индекс Nasdaq резко снизился из-за Facebook, Alphabet и Amazon

Акции технологических гигантов Alphabet, Facebook и Amazon.com толкнули индекс Nasdaq вниз на 1,6% в понедельник на фоне опасений инвесторов, что компании станут объектами антимонопольного расследования американских регуляторов.

Несмотря на то, что наибольшее давление на Nasdaq оказала распродажа акций технологических компаний, индекс неуклонно снижается со своего рекордного максимума, достигнутого 3 мая, поскольку инвесторы опасаются замедления глобального роста на фоне обостряющейся торговой войны между США и Китаем.

Индекс Dow Jones вырос на 0,02% до 24.819,78 пункта, S&P 500 потерял 0,28%, снизившись до 2.744,45 пункта, а Nasdaq Composite упал на 1,61% до 7.333,02 пункта.

Индекс S&P 500 колебался в течение дня, торгуясь как в плюсе, так и в минусе, поскольку инвесторы следили за последними комментариями относительно торговых разногласий США с Китаем и Мексикой, а также из-за решения президента Дональда Трампа в пятницу о прекращении льготного режима торговли для Индии.

Правительство США готовится проверить, не злоупотребляют ли Amazon, Apple, Facebook и Google своим значительным влиянием на рынке, что может вылиться в беспрецедентное расследование в отношении компаний, являющихся одними из крупнейших в мире, сообщили Рейтер источники в понедельник.

Акции Facebook Inc упали на 7,5%, тогда как бумаги владельца Google Alphabet Inc потеряли более 6%. Акции Amazon.com Inc подешевели на 4,6%, а Apple Inc - на 1%.