Уолл-стрит выросла в надежде на отсрочку введения пошлин на мексиканские товары

Основные фондовые индексы США завершили ростом волатильную сессию четверга на фоне усиления оптимизма инвесторов в отношении торговли после сообщений о том, что США рассматривают вопрос об отсрочке введения тарифов на мексиканский импорт.

Рынок ускорил рост после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп может отложить тарифы, которые он угрожал ввести на мексиканские товары уже в понедельник.

Однако стратеги призвали проявлять осторожность до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение между США и Мексикой, за которым последует торговая сделка США и Китая.

Президент США Дональд Трамп днем ранее пригрозил Китаю ввести новые пошлины на товары стоимостью еще “как минимум” $300 миллиардов, но сказал, что считает, что и Китай, и Мексика хотят заключить сделки для разрешения торговых споров с Соединенными Штатами.

Индекс Dow Jones вырос на 0,71% до 25.720,66 пункта, S&P 500 поднялся на 0,61% до 2.843,49 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,53% до 7.615,55 пункта.

Энергетически сектор вырос на 1,7%, в то время как чувствительный к торговле промышленный сектор закрылся подъемом на 0,01% после падения на 0,86% в ходе торгов.