Последнее обновление: 30.05.2019 14:19

Акции США падают из-за беспокойства по поводу роста экономики

Акции США упали в среду, поскольку опасения, что обострение торговой войны между США и Китаем повлияет на глобальный экономический рост, заставили инвесторов обратиться к безопасным госбондам.

Китайские газеты сообщили, что КНР готов использовать редкоземельные металлы для нанесения ответного удара в рамках торговой войны с США.

Беспокойство усилилось после сообщения о том, что китайская компания Huawei Technologies подала во вторник ходатайство о рассмотрении иска к правительству США, пытаясь бороться с санкциями Вашингтона.

Нестабильность на рынках заставила инвесторов обратиться к безопасным госбондам США. Доходность 10-летних госбондов США упала до 2,21%, минимума с сентября 2017 года.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам показали, что трейдеры теперь видят более высокую вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки, по крайней мере на четверть процентного пункта, на заседании 17-18 сентября.

Все основные сектора S&P находились на отрицательной территории, при этом сектор коммунальных услуг зафиксировал самые большие потери.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,87% до 25.126,41 пункта, S&P 500 - 0,69% до 2.783,02 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,79% до 7.547,31 пункта.

Бумаги Johnson & Johnson упали на 4,19% на фоне судебного разбирательства, в рамках которых фармацевтическую компанию обвиняют в разжигании опиоидной эпидемии в США.

Акции Capri Holdings упали на 9,85% после разочаровывающего прогноза квартальной прибыли компании.

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