Неделя на Уолл-стрит: Фондовые менеджеры ставят на продолжение роста стоимости госбондов США

Американские фондовые менеджеры ждут продолжения уверенного роста стоимости казначейских облигаций США, наблюдавшегося в последний месяц.

Доходность 10-летних госбондов упала почти до 2,10% после роста до 2,55% в начале мая, поскольку опасения по поводу обострения торговых войн и замедления роста мировой экономики потрясли фондовые рынки и заставили инвесторов обратиться к безопасным облигациям. Доходность госбондов падает по мере роста их стоимости, увеличивая доходы инвесторов от увеличения стоимости капитала.

Однако вместо того, чтобы рассматривать это как кратковременные покупки на фоне существующих опасений, фондовые менеджеры таких компаний, как BlackRock, Wells Fargo Asset Management и Sierra Investment Management, говорят, что продолжают покупать госбонды в ожидании дополнительных снижений процентных ставок ФРС в этом году в попытке оживить инфляцию на фоне замедления экономики.

Сектор, оценивающийся в почти $16 триллионов, произвел общий доход в 2,35% в мае, что стало самым высоким месячным показателем с августа 2011 года, показал индекс, составленный Bloomberg и Barclays. Долгосрочные облигации принесли рекордный доход в 6,7% - максимум с января 2015 года.

Базовый индекс потребительских цен в апреле вырос на 1,6% в годовом выражении, что значительно ниже целевого показателя ФРС в 2%.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал во вторник, что следит за последствиями продолжающейся торговой войны между США и Китаем и будет реагировать “надлежащим образом”.

Несмотря на уверенное начало года, индекс S&P 500 упал почти на 4% с начала мая, так как США и Китай зашли в тупик в переговорах о торговле и пошлинах. По словам Терри Спэт, директора по инвестициям Sierra Investment Management, дальнейшее падение американского фондового рынка может привести к появлению новых волн покупателей на рынке госбондов, что приведет к дальнейшему снижению доходности.