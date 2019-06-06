Уолл-стрит выросла из-за усиления надежд на снижения ставок после слабых данных

Основные фондовые индексы США выросли в среду на фоне усиления ожиданий снижения ставок Федрезервом после слабых данных о числе рабочих мест в частном секторе, а также благодаря росту надежд на соглашение США и Мексики.

Уолл-стрит расширила преимущество, набранное во вторник, когда глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что регулятор будет “надлежащим образом” реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями, создав предпосылки для возможного снижения ставок.

Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 27.000, существенно не дотянув до ожиданий экономистов в 180.000, показали данные компании Automatic Data Processing Inc.

Настроения инвесторов также поддержали комментарии президента США Дональда Трампа, который сказал, что, по его мнению, Мексика хочет заключить соглашение, чтобы остановить новую торговую войну.

Среди 11 основных секторов S&P 500 больше всего вырос сектор недвижимости, поднявшийся на 2,3%, в то время как сектор коммунальных услуг набрал 2,1%.

Технологический сектор прибавил 1,4% при поддержке роста акций Apple Inc и Microsoft Corp.

Бумаги Salesforce.com Inc поднялись на 5,1%.

Акции Campbell Soup Co показали самый большой процентный рост среди компаний S&P 500, подскочив на 10%.