Уолл-стрит cтабилизировалась после распродажи, но рост ограничен

Американские акции показали признаки стабилизации в четверг, но рост сдерживался противоречивыми комментариями президента США Дональда Трампа и Пекина о торговых переговорах, которые усилили опасения по поводу того, что длительное противостояние двух крупнейших экономик мира нанесет ущерб глобальному росту.

Трамп сообщил, что переговоры с Китаем идут хорошо, в то время как высокопоставленный китайский дипломат сказал, что провоцирование торговых споров - это “неприкрытый экономический терроризм”.

Индекс Dow Jones вырос на 0,17% до 25.169,88 пункта, S&P 500 - на 0,21% до 2.788,87 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0,27% до 7.567,72 пункта.

Акции Dollar General Corp подскочили на 7,2% после того, как квартальные продажи и прибыль компании превысили ожидания аналитиков.

Бумаги PVH Corp упали на 14,9%, показав худшую динамику среди компонентов S&P 500, после того как владелец Calvin Klein понизил годовой прогноз прибыли из-за пошлин и замедления роста розничной торговли.