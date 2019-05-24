Напряженность в торговле ударила по Уолл-стрит

Американские рынки снизились в четверг вслед за компаниями быстрорастущих и циклических секторов, в которых больше остальных потеряли энергетика и технологии.

Инвесторы опасаются, что эскалация торговой войны между Пекином и Вашингтоном будет сдерживать рост мировой экономики.

Китай сказал, что США должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров с Китаем, после того, как США добавили Huawei Technologies HWT.UL и 70 её подразделений в чёрный список.

“Вряд ли в ближайшей будущем торговая война закончится, и рынок явно этим напуган”, - сказал Ламар Виллер, партнер компании Villere&Co в Новом Орлеане.

Индустриальный индекс Dow Jones упал на 1,11% до 25.490,47, S&P 500 потерял 1,19%, опустившись до 2.822,24, а Nasdaq Composite - на 1,58%, снизившись до 7.628,28.

Акции L Brands Inc подскочили на 12,8% после того, как владелец Victoria’s Secret и Bath&Body Works показал более высокую квартальную прибыль, чем ожидалось.