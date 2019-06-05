Уолл-стрит выросла на фоне надежд на снижение ставок в США

Основные индексы Уолл-стрит уверенно выросли во вторник, зафиксировав рекордный за пять месяцев однодневный подъем после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намекнул на возможность снижения ставок.

Пауэлл сказал, что ФРС будет “надлежащим образом” реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями.

Днем ранее президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что снижение процентных ставок в США “может быть оправданным в ближайшее время”.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги подъемом на 2,06% до 25.332,18 пункта, S&P 500 - на 2,14% до 2.803,27 пункта, а Nasdaq Composite - на 2,65% до 7.527,12 пункта.

Индекс S&P 500 снизился более чем на 6% в мае, так как инвесторы опасались замедления роста мировой экономики, в то время как напряженность в торговле между США и Китаем, а также США и Мексикой росла.

Десять из 11 основных секторов S&P завершили сессию в плюсе, при этом технологический сектор оказал наибольшую поддержку индексу, поднявшись на 3,3% благодаря росту акций Apple и Microsoft.