Новый виток торгово-экономической напряженности между США и Китаем подтолкнул Уолл-стрит вниз

Основные индексы Уолл-стрит упали в среду, поскольку обострившаяся торговая напряженность между США и Китаем отразилась на настроениях инвесторов.

Временное ослабление Вашингтоном ограничений в отношении компании Huawei Technology Co Ltd предоставило короткую передышку американским акциям, но сообщения о том, что Белый дом может наложить санкции на еще одну китайскую технологическую компанию (Hikvision), вновь потрясли американские рынки.

Опасения инвесторов, связанные с тем, что взаимные тарифы и другие ответные меры со стороны США и Китая будут препятствовать глобальному росту, привели к тому, что индекс S&P 500 может показать первое месячное снижение с декабря.

Индустриальный индекс Dow Jones понизился на 0,39% до 25.776,61, S&P 500 потерял 0,28%, составив 2.856,27, а Nasdaq Composite - 0,45%, опустившись до 7.750,84.

Падение котировок акций Qualcomm Inc и Lowe’s Companies Inc способствовало снижению базового индекса S&P 500.

Другой ритейлер, Nordstrom Inc, понизил свои прогнозы продаж и прибыли, что привело к падению акций компании на 9,2%.